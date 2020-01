Daniel Radcliffe ha le mani-pistola nel primo trailer dell'eccentrico Guns Akimbo

Dell'eccentrico e spassosissimo Guns Akimbo ve ne avevamo parlato già due mesi fa, quando era stato presentato all'interno del Torino Film Festival 2019, e finalmente la Madman Films ha deciso di pubblicare online il primo trailer ufficiale dell'action-comedy sopra le righe con protagonista Daniel Radcliffe (Harry Potter).

Dopo il sociopatico con le corna in Horns e il cadavere affetto da meteorismo dello splendido Swiss Army Man, l'ex-maghetto della saga di Harry Potter torna al cinema in un altro progetto davvero strano nei panni di uno sviluppatore di videogiochi che non riesce a tenere a freno i suoi commenti caustici, malevoli e stimolanti via social. Una notte commette il tragico errore di inviare da ubriaco in diretta su Skizm un video brutale, fomentando non poco gli utenti di questa sorta di piattaforma di combattimenti illegali.



In tutta risposta, tale Riktor, mente maniacale dietro al canale, decide di inserire nelle mani di Miles due pistole per far aumentare il divertimento. Quando il protagonista si risveglia trovando le armi imbullonate alle ossa delle estremità dei suoi arti, inizia il nuovo combattimento, esattamente contro Nix, campionessa di Skizm.



Guns Akimbo vede nel cast anche Samara Weaving e Ned Dennehy. Non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Cosa ne pensate?