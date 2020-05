Daniel Radcliffe legge Harry Potter per convincerci a restare a casa

Un rewatch di una delle nostre saghe cinematografiche preferite è sicuramente un buon modo per passare del tempo in quarantena, e in questo i film di Harry Potter si prestano perfettamente: ma perché fermarsi ai film e non dare un'occhiata anche ai libri di J.K. Rowling?

No, non parliamo di una semplice rilettura (anche se certo, anche quella non fa mai male): in una nuova iniziativa del Wizarding World, infatti, alcuni protagonisti dei film tra cui Daniel Radcliffe ed Eddie Redmayne leggeranno alcuni capitoli dei libri di Harry Potter per allietare le giornate dei loro fan in quarantena, e magari per dar loro una motivazione in più per restare a casa.

La serie di video si è aperta ovviamente con colui che nei cuori di tutti i fan sarà sempre Harry Potter in persona: Daniel Radcliffe ha dato il via all'iniziativa leggendo le pagine da cui tutto ha preso il via, ovvero quelle del primo capitolo di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Il nostro consiglio, dunque, è quello di non perdere altro tempo e fiondarvi sul sito del Wizarding World: non capita tutti i giorni di avere a disposizione un Harry Potter in carne ed ossa per rileggere i libri di Harry Potter, non trovate?

Le iniziative di J.K. Rowling, comunque, non si fermano qui: l'autrice di Harry Potter ha donato 1 milione di sterline in beneficenza per l'emergenza coronavirus.