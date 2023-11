Daniel Radcliffe è in lacrime nel trailer del documentario sullo stuntman di Harry Potter

Mentre i film di Harry Potter conquistano Netflix, arriva da parte di HBO un nuovo documentario dedicato a David Holmes, una figura importantissima nella saga, e un uomo fondamentale nella vita dell'attore principale, Daniel Radcliffe.

"Fare lo stuntman è il lavoro migliore del mondo. Ti testano continuamente. Rischi il tutto e per tutto. Non c'è niente di simile".

Con questa frase inizia il trailer del documentario in questione. Il protagonista è David Holmes. Probabilmente vi starete chiedendo... chi è David Holmes?

Holmes è stata la controfigura di Daniel Radcliffe durante la maggior parte dei film della saga di Harry Potter. I due, come si racconta d'altronde nel trailer, sono cresciuti insieme. Alcune delle prime immagini del trailer infatti mostrano il giovanissimo Holmes che si 'presenta' alla camera come un ginnasta, stuntman straordinario. È incredibile guardarlo volteggiare in aria, con le sue acrobazie pazzesche.

I suoi stessi genitori lo descrivono come impavido, 'privo del concetto di paura'. Un ragazzino, insomma, destinato a diventare uno stuntman incredibile. Holmes ha infatti ottenuto uno dei lavori più ambiti al tempo: essere la controfigura di Daniel Radcliffe. Sfortunatamente su quello stesso set Holmes ha avuto uno sfortunato incidente, a causa del quale si è rotto il collo.

"David è sempre stato come un fratello maggiore fighissimo. Faceva delle controfigure pericolosissime. È ingiusto (che abbia avuto l'incidente). Non avrebbe dovuto far tutto ciò. È successa questa cosa terribile a David, ma non voglio parlare della sua vita in termini di tragedia. Il modo in cui la sua vita ha influito su quella delle persone intorno a lui mostra che è tutt'altro che una tragedia", afferma il nostro Harry Potter nel trailer.