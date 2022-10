Daniel Radcliffe su Harry Potter: 'Ecco chi ha influenzato tutta la mia carriera'

Quando si pensa a Daniel Radcliffe, si pensa a Harry Potter. Nonostante l'eterna gratitudine, negli anni l'attore ha dovuto scrollarsi di dosso l'immagine del maghetto o sarebbe rimasto imprigionato senza la possibilità di nuovi ruoli. Ma ora ammette che un nome in particolare l'ha segnato in tutta la sua carriera successiva.

Di recente, Daniel Radcliffe ha tenuto una lunga intervista con GQ nella quale ha ripercorso l’intera sua carriera, fin dagli albori. È stato proprio grazie a questa intervista che siamo venuti a conoscenza del film preferito di Daniel Radcliffe, fra quelli interpretati. E non stupirà sapere che, ovviamente, non si tratta di Harry Potter. L’attore ha fatto uno sforzo incredibile – tutt’ora in corso – per ritagliarsi una carriera al di fuori di quel ruolo, non diventando uno dei tanti attori bambini mai più coinvolti, da adulti, nel mondo del cinema.

Ma Radcliffe sa anche di dovere molto a quel ruolo e a ciò che, soprattutto, un franchise di grandissime dimensioni come fu Harry Potter gli ha insegnato sul set e come attore di Hollywood. Oggi, nell’intervista a GQ, rivela anche chi, più di tutti, abbia influenzato la sua formazione. Si tratta di Chris Columbus, il primissimo regista della saga dietro ai primi due captoli: La pietra filosofale e La camera dei segreti.

Racconta infatti Radcliffe: "Sono incredibilmente fortunato ad aver lavorato con tutti loro, ma onestamente la persona che penso abbia avuto la maggiore influenza su di me è Chris Columbus. Quando Chris è tornato per la reunion del 20° anniversario, l'anno scorso, è venuto in studio e c'erano persone che avevano lavorato ai primi film che sono accorse sul set solo per rincontrare questo grandissimo regista che non vedevano da 20 anni”.

Continua l’attore: “E quelle persone si sono ricordate di lui e lui si è ricordato loro. E ci sono così poche persone in questa industria capaci di ispirare quando ha saputo fare lui. Davvero: le troupe dei primi film avrebbero seguito Chris Columbus all'inferno. Lo amavamo così tanto. Penso che una grande parte del suo entusiasmo ogni volta che si trova sul set è in qualche modo la stessa che spinge anche me. Se amo così tanto il mio lavoro, il motivo è gran parte dovuto a lui”.

Non a caso, con il ritorno nelle sale per il ventesimo anniversario, La pietra filosofale ha sbancato al botteghino.