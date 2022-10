Daniel Radcliffe a GQ: 'Non è Harry Potter il film di cui sono più orgoglioso'

Impegnato nella promozione del suo ultimo lavoro Weird Al Daniel Radcliffe ha parlato con GQ della sua carriera, sostenendo che c'è dell'altro oltre Harry Potter. Nonostante l'immensa gratitudine per un ruolo che lo ha reso popolare in tutto il mondo, Radcliffe è estremamente fiero... di un altro film.

In questi ultimi giorni si è tornato a parlare di Harry Potter, purtroppo in seguito alla morte di Robbie Coltrane. L'attore è scomparso lasciando colleghi e fan sconvolti per la perdita del loro amato Rubeus Hagrid e proprio Daniel Radcliffe è stato uno dei primi ad omaggiarlo con un tenero ricordo.

La carriera di Radcliffe è andata avanti dopo l'iconica saga del maghetto più famoso del mondo ed ora con GQ ha fatto il punto della situazione. Alla rivista statunitense ha infatti rivelato, che tra i vari progetti, quello di cui va più fiero è Swiss Army Man (di cui potete leggere la nostra recensione): "È stata una delle esperienze più belle che abbia mai vissuto e probabilmente quella di cui vado più fiero!" Nel film del 2016, diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert (noti collettivamente come Daniels), Radcliffe interpreta Manny al fianco di Paul Dano ed il suo Hank.

Daniel Radcliffe ha anche raccontato quale momento sul set sarà difficile ripetere e qui non poteva non tirare in ballo le difficili scene subacquee di Harry Potter e il Calice di Fuoco e Harry Potter e il Principe Mezzosangue: "In Harry Potter ci sono tante cose così intense e così folli che non ci pensavi nemmeno in quel momento", aggiungendo: "Avevo un registro di tutte le ore che avevo fatto sott'acqua. È stato davvero bello. Ho sentito dire che abbiamo fatto una media di sette secondi di riprese al giorno di filmati utilizzabili. Ma anche in questo caso, si tratta di una di quelle cose che ti fanno pensare: Non lo farò mai più e se lo farò sarò una delle poche persone che l'ha fatto prima. È stato uno di quei momenti in cui ti guardi indietro e dici: Dio, è stato speciale!".