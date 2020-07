Daniel Radcliffe, i fan invadono i social per fare gli auguri alla star di Harry Potter

Da chi lo definisce 'il mio mago preferito del secolo' a chi ha dichiarato di averne apprezzato le qualità eclettiche nel corso degli anni, Daniel Radcliffe ha ricevuto tantissimi messaggi di stima e affetto nel giorno del suo compleanno. Alcuni utenti l'hanno persino ringraziato per aver reso sorprendente la loro infanzia mentre altri hanno dichiarato che indipendentemente dai ruoli che interpreterà in futuro, per loro sarà sempre Harry Potter. Daniel Radcliffe ha impersonato il protagonista nella saga di Harry Potter per ben otto film, dal 2001 al 2011. Insieme a Rupert Grint nei panni di Ron Weasley e Emma Watson in quelli di Hermione Granger, Daniel Radcliffe ha fatto breccia nel cuore dei fan per un intero decennio, e la saga di Harry Potter si è confermata una delle più amate anche nel 2020, visti gli ascolti delle repliche durante il lockdown. Su Everyeye trovate un approfondimento sulla vita di Daniel Radcliffe dopo Harry Potter , la sua carriera e i ruoli che ha interpretato. Daniel Radcliffe ha risposto a tono ai tweet transfobici di J.K. Rowling , che hanno scatenato un putiferio mediatico nelle ultime settimane.

Happy birthday Daniel Radcliffe - the best Harry and our legendary wizard.#HarryPotter #DanielRadcliffe pic.twitter.com/NBdbS0CcOJ — Chiaki Tani (@ChiakiTani2) July 23, 2020

Happy Birthday Daniel Radcliffe ❤️❤️❤️Childhood Crush, Still A Crush!!! 😘 ...Our Generation Has Been Grown Up with The Series of Harry Potter & with You!!! 😍#DanielRadcliffe pic.twitter.com/Sk30X0g0yR — Nishat Rahman (@nishat_rahman) July 23, 2020

#DanielRadcliffe#HappyBirthdayDanielRadcliffe

No matter in what movie he appears I will always call him Harry Potter 🔥❤️😔 pic.twitter.com/SXjvXWt6eb — Sarfaraz (@SarfarajMandal3) July 23, 2020