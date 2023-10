Daniel Radcliffe delude di continuo i fan di Harry Potter: 'Sei vecchio, cos'è successo?'

Daniel Radcliffe potrà impegnarsi quanto vuole a costruirsi una credibilità come attore (e lo sta facendo eccome, tra uno Swiss Army Man e un Weird: The Al Yankovic Story), ma cercare di averla vinta sul suo passato è probabilmente un'impresa troppo grande anche per lui: Harry Potter sarà sempre presente, come i fan non mancano di ricordargli.

Gli anni, però, passano impietosi... E da Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 ne sono trascorsi ben 12! Il nostro Daniel è cresciuto, da 6 mesi è padre del suo primogenito ed è ormai un uomo adulto, cosa che buona parte dei fan del maghetto ideato da J.K. Rowling proprio non sembrano volergli perdonare!

A parlarne è stato un divertito Radcliffe durante un'ospitata allo show di Kelly Clarkson: "Io sono tipo: 'Mi dispiace', e loro invece: 'Ma sei vecchio ora, cos'è successo?'" sono state le parole con cui l'attore ha raccontato il suo incontro tipo con i fan della saga, specialmente con quelli più giovani che, secondo le parole del diretto interessato, resterebbero "regolarmente delusi" dal suo aspetto maturo. Insomma, qualcuno rassicuri il povero Daniel: i suoi fan continuano a volergli bene anche ora che le rughe sono in aumento, checché ne dica qualche giovanissimo!