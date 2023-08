Harry Potter, Daniel Radcliffe non è proprio un fan di Johnny Depp in Animali Fantastici

È stata da poco annunciata la data di uscita di Johnny Depp Vs Amber Heard, il documentario in uscita su Netflix. A causa di questo scandalo Johnny Depp perse definitivamente il ruolo di Grindelwald all’interno della saga Animali Fantastici e dove trovarli, dopo essere comparso nel primo e nel secondo capitolo.

A proposito del cast del secondo capitolo, Daniel Radcliffe ha commentato nel 2018 (nel 2016 uscirono le accuse nei confronti di Depp da parte dell’ex moglie Amber Heard) la scelta di confermare Depp come interprete del villain. Queste le parole dell’attore:

“È veramente difficile per me, i produttori mi hanno dato un grande aiuto per la mia vita e la mia carriera. Ma allo stesso tempo capisco perché le persone sono frustrate da questa scelta. Non dirò nulla che non è stato già detto. Ma ad esempio, nell’NFL ci sono stati parecchi giocatori arrestati perché fumavano Marijuana, e invece altri con comportamenti molto peggiori di questi che vengono tollerati perché sono giocatori molto famosi. La cosa che mi ha colpito ad esempio, è che c’era un ragazzo in Harry Potter che fu fortemente rimproverato perché fumava erba durante la realizzazione del film, mentre quello di cui Johnny è accusato è molto peggio.”

Radcliffe si riferisce a Jamie Waylett, l'attore che interpretava Vincent Crabbe. Waylett è stato rimosso dall'adattamento dei Doni della Morte in seguito al suo arresto nel 2009 per coltivazione di Marijuana.

Sembra quindi che all’epoca Radcliffe non prese molto bene la decisione del casting di Depp. Successivamente anche il celebre attore è stato rimosso dal terzo capitolo di Animali Fantastici (qui trovate la nostra recensione di Animali Fantastici: i segreti di Silente), per poi alla fine essere scagionato da tutte le accuse.