Daniel Radcliffe ammette di non essere stato un gran talento, da piccolo, in Harry Potter

Daniel Radcliffe parla della sua mancanza di talento quando recitava in, nei panni del mago bambino che tanto ci ha fatto sognare. Ma davvero ha così poca stima di sé? Nell'articolo vi riportiamo le sue parole esatte.

La star di Harry Potter, Daniel Radcliffe, parla di cosa, secondo lui, l'abbia aiutato a ottenere il ruolo iconico del maghetto occhialuto dal momento che, almeno a suo dire, non era l'attore bambino tra i più talentuosi che si siano mai visti su schermo.

Mentre promuoveva il suo ultimo film, Jungle - ambientato nella foresta pluviale Amazzonica - l'attore ha parlato con l'Huffington Post e ha riportato alla mente il tempo in cui venne preso per interpretare il piccolo Potter:

"La cosa che mi sono sempre detto, è che probabilmente non ero l'attore più talentuoso del mondo, da bambino. Quando guardo altri ragazzini recitare, come per esempio quelli che lavorano a Stranger things o show del genere mi dico: "Oh, mio Dio, ma come fate a farlo? E' grandioso. Mentre quello in cui io credo di essere stato davvero bravo, all'epoca, fosse il fatto che amavo davvero tanto quello che facevo... Mi piaceva da matti stare sul set. Ed ero bravo a stare sul set. Mi piaceva imparare, cercare di capire come rendermi utile. La cosa più bella del trovarsi su un set è che ci si sente parte di un gruppo. Ed è la cosa più figa, c'è proprio la sensazione di stare tutti lavorando a qualcosa insieme ed è una cosa che mi piace ancora. Quindi penso che fosse davvero tutto lì, ero adatto a quei film per queste ragioni."

Che ne dite? Come vi sembrava Radcliffe da bambino' Una buona scelta oppure no, per il ruolo di Harry?