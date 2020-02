Daniel Radcliff sui 'film strani' e un possibile ritorno nei panni di Harry Potter

Intervistato da Variety riguardo all'imminente uscita Escape From Pretoria, dramma carcerario che lo vedrà nei panni del protagonista, Daniel Radcliffe ha spiegato perché non è infastidito dall'etichetta di "attore che partecipa solo a film strani".

"Accetto questa etichetta perché non c'è niente da cui nascondersi" ha spiegato Radcliffe, che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé per i suoi ruoli da protagonista in Horns, Swiss Army Man e il più recente Guns Akimbo. "Però non ho cercato di proposito le cose più strane in circolazione. Non ho scelto i miei ultimi film solo per la loro peculiarità."

"'Swiss Army Man' era strano perché parlava di un cadavere scoreggiante che tornava in vita e non è per tutti. Allo stesso tempo, è un film molto intelligente che ha qualcosa di meraviglioso da dire riguardo all'umanità. Ho fatto 'Gun Akimbo', dove sono apparso con delle pistole inchiodate alle mani, ma ho anche recitato in 'Escape From Pretoria', che è un film molto ancorato alla realtà. Penso che le persone, avendomi visto interpretare un solo ruolo per così tanto tempo, ora nota che sono impegnato in progetti molto diversi."

Per quanto riguarda un suo possibile ritorno nei panni di Harry Potter nella saga di Animali Fantastici, il cui terzo capitolo è in arrivo nel 2021, l'attore ha risposto: "Non credo. Non mi piace chiudere le porte a un ruolo, ma non è non è qualcosa che ho fretta di fare. Penso che quei film siano andati avanti, e stanno facendo bene anche senza di noi. Mi piace la situazione così com'è. Sono felice della mia vita. Non sto dicendo che non farò mai più ritorno nel franchise, ma mi piace la flessibilità che ho in questo momento nella mia carriera. E non voglio trovarmi in una situazione in cui devo firmare per una serie che durerà molti anni."

Per altri approfondimenti sulle recenti esperienze di Radcliffe, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione del folle Guns Akimbo.