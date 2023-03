Daniel Kwan vince l'Oscar e sottolinea:'Viviamo in un periodo di crisi di salute mentale'

Dopo i sette Oscar conquistati per Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conosciuti come i Daniels, hanno risposto alle domande della stampa nel backstage della novantacinquesima cerimonia degli Academy Award che si è svolta al Dolby Theatre di Los Angeles, condotta da Jimmy Kimmel.

Kwan aveva in precedenza accennato nel discorso sul palco alle sue lotte contro le problematiche legate alla salute mentale e ha dichiarato:"Penso che in questo momento viviamo una crisi di salute mentale. Soprattutto le giovani generazioni, non hanno molte aspettative. Quando parli con gli studenti in questi giorni c'è una desolazione che è onnipervasiva".



Il regista del film insieme a Daniel Scheinert - sul sito è disponibile la recensione di Everything Everywhere All at Once - ha proseguito parlando della sua esperienza personale:"Penso che il potere radicale di trasformazione della gioia e dell'assurdità e della ricerca della propria felicità sia qualcosa che intendo trasmettere alle persone che sono come me quando avevo quell'età. Questo film è un'esplosione di gioia, assurdità e creatività. E spero davvero che la prossima generazione possa guardare un film come il nostro e dire semplicemente 'Oh'".



Everything Everywhere All at Once ha vinto ben sette premi Oscar, tra cui il riconoscimento a Michelle Yeoh, prima donna asiatica ad aggiudicarsi l'Academy Award alla miglior attrice protagonista, per il ruolo di Evelyn nel film dei Daniels.