Daniel Kaluuya produrrà un live-action su Barney il Dinosauro

Dopo l'annuncio del film su Hot Wheels e quello per il live-action di Barbie, addirittura con Margot Robbie, la Mattel ha annunciato un film su Barney Il Dinosauro.

Il film sarà ispirato a Barney & Friends, un famoso programma televisivo per bambini della PBS, e sarà prodotto da Daniel Kaluuya, celebre protagonista di Black Mirror e Scappa - Get Out: dallo show tv fu tratto già un film nel 1998, Barney's Great Adventure, che incassò addirittura $12 milioni di dollari.

Kaluuya produrrà il film attraverso la sua società di produzione al 59% in collaborazione con Mattel Films.

"Barney era una figura onnipresente nella nostra infanzia, poi è scomparso nell'ombra, dimenticato e incompreso", ha detto Kaluuya. "Siamo entusiasti di esplorare questo irresistibile eroe moderno e vedere se il suo messaggio di amore e amicizia può resistere alla prova del tempo."

Barney dunque va a raggiungere le altre proprietà Mattel in varie fasi di sviluppo, tra cui le sopracitate Hot Wheels, Barbie ma anche la nuova iterazione di Masters of the Universe.

