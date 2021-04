Daniel Kaluuya, dopo l'Oscar un ruolo da 007? I bookmakers ci credono

Grazie alla sua performance in Judas and The Black Messiah, Daniel Kaluuya è stato tra i trionfatori agli Oscar 2021, aggiudicandosi la statuetta come miglior attore non protagonista. Dopo un riconoscimento del genere, aumentano esponenzialmente le sue chance di ottenere in futuro ruoli importanti, arricchendo magari gli scommettitori incalliti.

La società di scommesse Ladbrokes, per esempio, ha appena dimezzato la quota per chi volesse puntare sull'ingaggio di Daniel Kaluuya nel ruolo di 007, che è passata da 40/1 a 20/1. Questo vuol dire, per chi non è avvezzo al gioco d'azzardo, che scommettendo un euro su questa ipotesi se ne vincerebbero 20, contro i 40 che si sarebbero vinti fino a ieri.

Un bel passo avanti, senza dubbio, ma va detto anche che i veri favoriti sono altri. I vari Tom Hardy, James Norton, Tom Hiddleston e Michael Fassbender, infatti, hanno quote ancora più basse, per non parlare di Regé-Jean Page, dopo il successo di Bridgerton.

Daniel Kaluuya, dal canto suo, è concentratissimo su Black Panther 2, e intende onorare con il sequel la memoria del compianto Chadwick Boseman. Probabilmente, grazie all'Oscar ma non solo, avrà già ricevuto tantissime offerte, e staremo a vedere cosa gli riserverà il futuro.

Quello che è certo, tornando a 007, è che dopo No Time to Die, in uscita a ottobre, Daniel Craig smetterà definitivamente i panni di James Bond.