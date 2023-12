Daniel Day-Lewis è un vero fan di Snoop Dogg: 'È un grande'

Per alcuni si tratta del miglior attore vivente, per molti rientra sicuramente in questa categoria: il talento cristallino di Daniel Dany-Lewis è indiscutibile, un vero e proprio patrimonio da ammirare, custodire e preservare per i cinefili di ogni età.

Non sempre basta una statuetta degli Oscar per misurare la qualità e la bravura di un interprete, ma se siamo davanti ad un tre volte vincitore della categoria Miglior Attore di certo possiamo parlare di autentica eccellenza.

Nonostante il prematuro ritiro dalle scene all'età di soli 55 anni, la star britannica continua a far parlare di sé: di recente, infatti, lo stesso Brian Cox ha criticato Daniel Day-Lewis e il method acting a lui molto caro.

A proposito della tanto efficace quanto discussa tecnica recitativa, il nostro ha descritto, in passato, la musica come parte fondamentale della sua carriera e delle sue performance. Nel corso di un'intervista per Rolling Stone, Daniel Day-Lewis ha rivelato i nomi di alcuni artisti che popolavano la sua personale playlist ascoltata durante le riprese di Gangs of New York di Martin Scorsese. Può suonare strano o lontano dallo stile di Day-Lewis, ma tra i suoi rapper preferiti figuravano nomi del calibro di Eminem e Snoop Dogg. A quanto pare, proprio quest'ultimo rientra nelle sue grazie:

“[Snopp Dogg] è simpatico! Certo, non saprà neppure chi sono, ma penso che sia davvero simpatico", ha rivelato, con fare entusiasta, all'intervistatore.

Noi siamo sicuri, tuttavia, che il nome e i film di Daniel Day-Lewis siano ben conosciuti anche dal celebre Snoop Dogg, protagonista di una curiosa campagna di marketing letteralmente "tutto fumo e niente arrosto".