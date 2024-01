Daniel Day Lewis tornerà a recitare per il film di Gesù di Martin Scorsese?

Daniel Day Lewis è tornato ad apparire in pubblico in nome di Martin Scorsese quando qualche giorno fa ha partecipato alla cerimonia di premiazione del National Board of Review, dal cui palco però il regista di Killers of the flower moon ha parlato anche di una possibile reunion con la star.

Interrogato sulla possibilità di reclutare Daniel Day Lewis per il suo nuovo film su Gesù Cristo, un progetto di 'circa 80 minuti' secondo il regista e le cui riprese dovrebbero iniziare nel 2024, Scorsese ha dichiarato: "Abbiamo fatto due film insieme ed entrambi quei film sono stati due delle più grandi esperienze della mia vita e della mia carriera…forse c’è spazio per un terzo, chi lo sa...".

Sono passati sei anni da quando Daniel Day-Lewis ha annunciato il suo (secondo) ritiro dalla recitazione. Alcuni erano scettici sul fatto che avrebbe effettivamente smesso di recitare, ma finora l'attore è rimasto fedele alla sua scelta: tornerà sui suoi passi per Martin Scorsese? Magari proprio per interpretare Gesù? Staremo a vedere: Scorsese e Daniel Day Lewis hanno collaborato due volte, per L'età dell'innocenza del 1993 e per Gangs of New York del 2002, e come dice il detto non c'è due senza tre.

