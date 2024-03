Daniel Day Lewis spezza il cuore dei fan: la star conferma il ritiro, non tornerà mai

Il tre volte premio Oscar Daniel Day Lewis, leggendario attore di Gangs of New York, Il petroliere e Il filo nascosto, ha confermato che non tornerà a recitare dopo essersi ritirato dalle scene nell'ormai lontano 2018.

Nonostante nelle ultime settimane il regista Martin Scorsese avesse stuzzicato i fan su un possibile terzo film insieme a Daniel Day Lewis dopo L'età dell'innocenza e Gangs of New York, cosa che aveva spinto molti ad immaginare un ritorno dell'attore sulle scene per interpretare il ruolo del protagonista in Vita di Gesù, il prossimo film dell'autore di Killers of the flower moon, a quanto pare purtroppo questa attesa reunion non avverrà: a rivelarlo è stato il regista Jim Sheridan, che ha diretto tre dei film più importanti di Daniel Day-Lewis, ovvero My Left Foot (1989), In the Name of the Father (1993) e The Boxer (1997).

“Mi ha detto che ha chiuso con il mestiere di attore. Lo sento spesso", ha detto Sheridan a ScreenDaily in una nuova intervista. “Mi piacerebbe fare di nuovo qualcosa con lui, ma mi sembra deciso ormai. Mi ha detto che ultimamente apre i servizi di streaming e trova settemila film diversi, nessuno di qualità. L'esperienza del cinema è stata spostata dal dominio pubblico a quello privato: se hai un telecomando, puoi dominare il film. Non è la stessa esperienza di un tempo. Sarebbe bello vedere Daniel tornare a recitare perché è uno dei più bravi di sempre."

Day-Lewis ha annunciato il suo ritiro dalla recitazione nel giugno 2017, qualche mese prima dell'uscita de Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson. Quel film, che valse a Day-Lewis un'altra nomination all'Oscar come miglior attore, ad oggi è il suo ultimo film e potrebbe rimanerlo per sempre.