Daniel Day-Lewis ha 'rischiato' di interpretare Nicolas Cage in The Unbearable Weight

Nel film su Nicolas Cage in cui Nicolas Cage interpreta Nicolas Cage, il ruolo di Nicolas Cage stava per essere interpretato da Daniel Day-Lewis: lo ha rivelato in una recente intervista Kevin Etten, produttore del chiacchieratissimo The Unbearable Weight of Massive Talent.

"Ci era stato detto che forse Nic non avrebbe accettato, e noi non abbiamo una nomea tale da poter convincere qualcuno come lui" ha ricordato Etten, che ha scritto la sceneggiatura del film insieme al partner Tom Gormican. Tuttavia, sebbene Cage non fosse ancora a bordo, diversi studi erano interessati alla delirante sceneggiatura dei due creatori. "La cosa divertente è che avevamo la coda fuori dalla porta per quanta gente era interessata al progetto" ha aggiunto Gornican. “Ma ovviamente sapevamo che il sogno poteva infrangersi in qualsiasi momento, perché senza Nicolas Cage non puoi fare un film su Nicolas Cage. Non è che potevamo offrire il ruolo a qualcun altro, senza di lui il progetto crollava. Quando lesse la sceneggiatura, eravamo in ansia perché si trattò di un momento decisivo in stile 'o la va o la spacca'".

Fu a questo punto, con la sceneggiatura che ormai aveva attirato l'interesse di Hollywood, che Gormican ed Etten iniziarono a pensare a un piano di riserva: coinvolgere uno degli attori più reticenti di tutti i tempi, tra l'altro ritiratosi dalle scene da qualche anno, Daniel Day-Lewis. "Ci sono stati momenti in cui abbiamo cercato di farci venire altre idee, e l'unica che valeva davvero la pena tentare di perseguire era quella di offrire a Daniel Day-Lewis o a Christian Bale il ruolo di Nic Cage".

Le cose poi si sono risolte per il meglio per i due cineasti, ma diciamolo: se c'è qualcosa di meglio di Nicolas Cage che interpreta Nicolas Cage, quel qualcosa è Daniel Day-Lewis che interpreta Nicolas Cage: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti guardate il trailer di The Unbearable Weight.