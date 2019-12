Daniel Day-Lewis ha chiamato Adam Sandler complimentandosi per Uncut Gems

Durante il podcast di The Bill Simmons per la promozione di Uncut Gems, la star Adam Sandler ha rivelato che Daniel Day-Lewis lo ha chiamato per complimentarsi della sua performance nel nuovo film dei fratelli Safdie.

Come spiegato dall'attore in persona, che nel film ancora inedito in Italia interpreta un rivenditore di gioielli che traffica nel sottobosco della mala tra scommesse rischiose, amanti sciroccate, strozzini violenti, amici non proprio fedeli e star dell'NBA e della musica (nel film recitano anche Kevin Garnett e The Weeknd), Sandler si trovava in un centro commerciale quando ricevette una telefonata inaspettata: era Daniel Day-Lewis, attore in pensione, pluri-vincitore di Oscar, noto per l'immedesimazione maniacale per i suoi ruoli.

"Sto cercando di misurarmi le mie nuove scarpe da ginnastica e poi guardo in basso verso il mio telefono e vedo che è Daniel Day-Lewis ... Comincia a parlare di afferrare il sedile di fronte a lui. 'Non riuscivo a lasciar andare il posto di fronte a me per via della tua performance!' E poi ha continuato dicendo che il film l'aveva conquistato, che Kevin Garnett l'aveva conquistato, che tutti gli altri lo avevano conquistato. E' stata la migliore telefonata di sempre."

Se volete saperne di più su Uncut Gems vi consigliamo di rimanere sintonizzati sui nostri canali, dato che abbiamo preparato per voi un approfondimenti sui migliori film del 2019 rimasti inediti in Italia e che vedremo - con un po' di fortuna - nel 2020. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer di Uncut Gems e allo speciale sui maggiori favoriti per l'Oscar al miglior attore.