Daniel Day-Lewis appare in pubblico solo per Scorsese: 'Lavorare con lui una gioia enorme'

Pochi attori, nella storia del cinema, sono stati capaci di essere sfuggenti quanto Daniel Day-Lewis: la star di Lincoln ha dato il suo addio al grande schermo nel 2017 con il magnifico Il Filo Nascosto e da allora è incredibilmente parsimoniosa anche nel concedersi alla stampa e alla vita mondana, ma quando a chiamare è Martin Scorsese...

Il regista che in questi giorni pensa già al suo film su Gesù è infatti stato introdotto ai National Board of Review Awards proprio dall'attore con cui collaborò in Gangs of New York: "Abbiamo fatto due film insieme e sono stati tra le esperienze più belle della mia vita. Forse c'è tempo per farne ancora?" sono state le parole con cui Scorsese ha salutato la star de L'Età dell'Innocenza.

"Ero un ragazzino quando scoprii le opere di Martin. [Il suo lavoro] illuminò per me lo sconfinato, bellissimo panorama di ciò che è possibile fare con un film, e mi rese chiaro ciò che bisogna chiedere a sé stessi per lavorare al meglio. Una delle più grandi gioie e dei più grandi privilegi della mia vita è stata quella di ritrovarmi un giorno a lavorare con lui. Come uomo e come regista lo amo e lo venero" ha quindi esordito Day-Lewis. Serve davvero aggiungere altro?