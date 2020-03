Daniel Dae Kim di Hellboy e Lost rivela di essere positivo al Coronavirus

Aumenta la conta delle star di Hollywood purtroppo positive al Coronavirus, perché dopo Idris Elba, Tom Hanks e la moglie, Kristofer Hivju e Rachel Matthews, è adesso l'attore Daniel Dae Kim del reboot di Hellboy, Lost e Hawaii Five-0 ad annunciare via social di aver avuto esito positivo al tampone per il virus.

Come gli altri colleghi, per sensibilizzare sulla questione e invitare ovviamente i fan a rispettare le linee guida del OMS e restare se possibile a casa, riducendo i contatti sociali, l'interprete ha voluto rivelare la sua positività con una storia via Instagram. Stando a quanto sostiene l'attore, potrebbe aver contratto il Coronavirus durante le riprese a New York City della nuova serie NBC New Amsterdam.



Scrive Daniel Dae Kim: "Volevo farvi sapere che ieri sono risultato positivo al Covid-19, la malattia causata dal Coronavirus. È importante sottolineare che sono stato del tutto asintomatico inizialmente, anche se di ritorno alle Hawaii dalla mia famiglia, scendendo dall'aereo, ho notato un raschiamento della gola che non mi convinceva. A casa mi sono messo per sicurezza in quarantena in una stanza e ho riposato qualche giorno, poi i sintomi sono peggiorati con senso di oppressione al petto, dolori muscolari, febbre. Mi sono recato in una struttura per il tampone qui a Honolulu ed eccoci qui".



Scusandosi con il cast della serie sopra citata per averli esposti al contagio inconsapevolmente, la star ha poi concluso: "Per tutti voi là fuori, in particolare adolescenti e millenial che pensano non si tratti di qualcosa di serio, sappiate che lo è. E se lo prendete con superficialità e poca cura, state potenzialmente mettendo a rischio la vita di milioni di persone, compresi i vostri cari. Dunque, per il bene di tutti, seguite le linee guida: distanziamento sociale, autoisolamento, non toccatevi il viso e naturalmente lavatevi spesso le mani".



