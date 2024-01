Daniel Craig tornerà anche per Knives Out 3? Le ultime novità

Ci sarà anche Daniel Craig nel cast del terzo episodio cinematografico di Knives Out di Rian Johnson? La star britannica potrebbe tornare nel ruolo di Benoit Blanc dopo aver lasciato definitivamente il franchise di 007, nel quale ha interpretato per parecchi anni il protagonista, l'agente segreto più famoso del mondo, James Bond.

In effetti, è stata confermata la presenza di Daniel Craig nel cast. Anzi, probabilmente sarà l'unico del cast a tornare e sarà quasi certamente il protagonista.

Nonostante lo sciopero di attori e sceneggiatori abbia complicato la produzione e rallentato i lavori, il regista Rian Johnson ha dichiarato:"Sta procedendo" rincuorando i fan di Knives Out "Ovviamente non potevo lavorare durante lo sciopero ma ora che è finito mi sto buttando a capofitto e quindi sta procedendo. Ho la premessa, ho l'ambientazione, ho in testa cosa sarà il film. È solo questione di scriverlo".



Le riprese di Knives Out 3 dovrebbero iniziare nel corso dell'anno e verrà in seguito presentato sulla piattaforma streaming di Netflix.

In onore dei classici gialli di Agatha Christie, come titolo è stato scelto Glass Onion: A Knives Out Mystery.



Oltre a Craig si attendono i nomi anche del resto del cast, che nelle scorse stagioni ha annoverato profili del calibro di Chris Evans, Edward Norton, Jamie Lee Curtis e Toni Collette. Da quali star sarà composto il nuovo sequel di Knives Out?