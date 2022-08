Daniel Craig torna nei panni di Benoit Blanc nella nuova foto di Knives Out 2 Glass Onion

Dopo l'annuncio della data di uscita di Knives Out 2 Glass Onion, la piattaforma di streaming on demand Netflix ha svelato una nuova foto di Daniel Craig nei panni di Benoit Blanc, il detective al centro della saga creata da Rian Johnson.

Nella foto, disponibile in calce all'articolo ed esclusiva di Empire, l'investigatore interpretato da Daniel Craig sembra impegnato ad ascoltare con estrema attenzione qualcuno che sta conversando con lui fuori campo, probabilmente per carpire informazioni sul delitto che dovrà risolvere: intorno a lui le pareti di vetro di un non meglio identificato edificio che si affaccia sul mare (la storia del sequel di Knives Out è ambientata in Grecia).

In un'intervista concessa ad Empire, inoltre, l'attore ha svelato che la saga di James Bond lo ha aiutato a tornare nel mondo di Benoit Blanc: “Ho passato gli ultimi 15 anni della mia vita facendo film per un grande franchise, quindi oggi non ho paura del concetto di saga. Se stai lavorando con le persone giuste e sei circondato da gente di talento, allora puoi fare cose di questo tipo. Rian è uno scrittore geniale e non vuole fare questo film per ripetere se stesso o ciò che ha fatto nel capitolo precedente. Né tanto meno vogliamo deludere le persone: il nostro obiettivo è che il pubblico possa godersi il mondo che abbiamo creato”.

Ricordiamo che Rian Johnson e Daniel Craig lavoreranno anche a Knives Out 3, con Netflix che ha sborsato la bellezza di oltre 400 milioni di dollari per assicurarsi i diritti di esclusiva sulla saga iniziata con Cena con delitto. Per altre letture, scoprite qual è l origine del titolo Glass Onion.