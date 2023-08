Daniel Craig, altro che Tom Cruise: quante volte l'attore ha rischiato grosso per 007?

Daniel Craig ha partecipato a cinque film di James Bond, e il suo talento è innegabile. Conosciamo bene i numerosi infortuni sul set... ma non dipendono certo dalle scarse abilità: contrariamente a tanti interpreti della saga, infatti, l'attore ha scelto consapevolmente di svolgere molte scene senza stunt!

"Si sporca le mani" ha dichiarato Gary Powell, coordinatore degli stuntman. "Daniel dà sempre il massimo di se stesso, anche in qualcosa che non gli piace" (basti pensare a quando è saltato dalla finestra di un edificio a tre piani per poi atterrare su un bus i movimento).

Tutto ciò gli ha provocato, tra i molti infortuni, il taglio della punta del dito, che nessuno della troupe è riuscito a ritrovare; ma Craig ha affermato che la ferita non era poi così grave: una semplice cauterizzazione ha risolto il problema. "Non era una situazione estrema" ha ricordato l'attore di Casino Royale e Skyfall. "Ho dovuto farlo cauterizzate, poi le riprese si sono interrotte e tutti continuavano a urlare: 'Oh, mio Dio! Si è tagliato la punta del dito!'. Hanno cercato di ritrovarla, ma senza successo". A proposito, sapevate che la fine di Daniel Craig come James Bond fu decisa anni fa?

In un'altra occasione, una collisione sul set ha causato tagli sul volto di Craig, il quale ha dovuto ricorrere a otto punti di sutura e un intervento di chirurgia plastica; senza contare i numerosissimi infortuni al ginocchio, dalla risoluzione non sempre facile.

