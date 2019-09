Daniel Craig termina le riprese di No Time To Die: ecco il discorso di addio (da ubriaco)

Daniel Craig ha ufficialmente terminato le riprese di No Time To Die, venticinquesimo episodio della saga di 007 che coinciderà con il suo addio al personaggio.

Per l'attore britannico quello diretto da Cary Fukunaga sarà il quinto film nei panni della spia al servizio segreto di Sua Maestà creata dalla penna di Ian Fleming, dopo che all'esordio con Casino Royale seguirono Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

Craig, nel corso del suo ultimo giorno di riprese, ha salutato e ringraziato la troupe e i produttori con un commovente (e alticcio) discorso di addio:

"Voglio solo dire, e sono davvero ubriaco quindi sarò breve, questa è stata una delle esperienze più belle e meravigliose che abbia mai vissuto. Avete fatto tutti un lavoro straordinario. Non potrei essere più orgoglioso di aver lavorato con ognuno di voi per questa produzione. Vorrei ringraziarti per questa serata, Barbara. Grazie al cielo, l'abbiamo fatto stasera."

In calce all'articolo potete anche vedere il video del discorso di Daniel Craig. Secondo il Mirror, il ristorante dov'è stata organizzata la cena si trova a Matera, sede delle riprese del film.

Cosa ne pensate del Bond di Daniel Craig? Lo avete amato? Vi mancherà? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che 007: No Time To Die uscirà l'8 aprile 2020. Nel cast del film anche Ana de Armas, Naomie Harris, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Rami Malek e Christoph Waltz.



