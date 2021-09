Daniel Craig, svelato il primo ruolo dopo James Bond: sarà Macbeth a Broadway!

Dopo il suo addio all’iconico ruolo di James Bond nel franchise di 007, Daniel Craig tornerà a Broadway la prossima primavera nel ruolo da protagonista nella tragedia di Shakespeare Macbeth, con Ruth Negga che interpreterà Lady Macbeth in una nuovissima produzione che sarà diretta dal vincitore del Tony Award Sam Gold.

"Daniel non è solo un grande attore cinematografico, ma anche un magnifico attore teatrale", ha detto la produttrice di Macbeth Barbara Broccoli, che produce anche la serie di film di James Bond che vedeva Craig nel ruolo del protagonista. “Sono entusiasta del fatto che sosterrà il ritorno di Broadway interpretando questo ruolo iconico con la talentuosa Ruth Negga che farà il suo debutto a Broadway e sotto la direzione esperta di Sam Gold.”



Gold, che è stato nominato ai Tony nel 2017 per A Doll's House, Part 2 e ha vinto il premio nel 2015 per Fun Home, ha dichiarato: "Sono oltremodo entusiasta di partecipare a questa stagione storica mentre il teatro riemerge, e lavorare con due attori così magistrali in uno dei drammi più impegnativi ed epici della letteratura drammatica”.



Il progetto di Broadway riunisce anche Craig con Gold, che ha diretto l'attore in una produzione Off Broadway del 2016 di Othello. Craig ha recitato l'ultima volta a Broadway in una produzione del 2013 diretta da Mike Nichols di Betrayal di Harold Pinter con Rafe Spall e Rachel Weisz.

Craig ha fatto il suo debutto a Broadway al fianco di Hugh Jackman in una produzione del 2009 del drammaturgo Keith Huff A Steady Rain.



Negga, nominata all'Oscar per il suo ruolo da protagonista in Loving del 2016, ha fatto il suo debutto sul palcoscenico di New York l'anno scorso nel ruolo principale in Amleto al St. Ann's Warehouse Off Broadway.

La prima dello spettacolo ci sarà martedì 29 marzo 2022, al Lyceum Theatre di Broadway, con un'inaugurazione ufficiale giovedì 28 aprile 2022.



