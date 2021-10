Daniel Craig, la star di No Time To Die dona 10 mila £ per la marcia contro il suicidio

Daniel Craig teme di essere ricordato come il James Bond più burbero della storia, ma a quanto pare, la star di No Time To Die è in realtà un uomo dal cuore tenerissimo come dimostra la sua donazione di 10 mila sterline per la marcia contro il suicidio.

Si tratta di una camminata di 300 miglia organizzata da 3 papà, Andy Airey, Mike Palmer e Tim Owen, in memoria delle loro figlie Sophie, Beth ed Emily, che hanno deciso di togliersi la vita in giovane età. Questo evento che si svolge in contemporanea tra Cumbria, Greater Manchester e Norfolk mira a sensibilizzare le persone su un tema tanto complesso come il suicidio e far comprendere quanto sia facile per i giovani compiere gesti estremi se non adeguatamente sostenuti.

Naturalmente la donazione di Daniel Craig è stata del tutto inaspettata, e uno dei 3 padri coinvolti nella marcia ha detto a tal proposito: "Quando sono arrivati tutti quei soldi, abbiamo ricevuto una nota che diceva che Daniel Craig era felice unire il suo nome a quello di questo evento, il che è stato semplicemente fantastico. Si tratta di una donazione molto generosa, ma al di là di questo, avere dalla nostra parte l'attore più famoso al mondo in questo momento è veramente eccezionale. Ci permette di far conoscere meglio il nostro scopo".

