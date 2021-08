Daniel Craig spietato come James Bond: Alle mie figlie non lascio niente, mi spendo tutto!

Grazie all'accordo da capogiro con Netflix per i sequel di Knives Out, l'attore britannico Daniel Craig è in cima alla lista degli attori più pagati del 2021, eppure la star di 007 James Bond ha dichiarato che non lascerà niente in eredità alle sue figlie.

A riportarlo la rivista mensile britannica Candis Magazine, dedicata (ironicamente) alle famiglie e al benessere, alla quale Daniel Craig ha svelato che alla sua morte la ricchezza accumulata nella sua fortunata carriera non verrà tramandata alle sue figlie e ai suoi eventuali nipoti. Al posto dei beni materiali, infatti, la star di 007 ha pensato bene di far ereditare alla sua famiglia una bella lezione di vita. "Un vecchio adagio sostiene che chi muore ricco ha fallito nella propria vita. Io non voglio lasciare grosse somme di denaro in eredità ai miei figli. Credo che le eredità siano di cattivo gusto. La mia filosofia è quella di godersi i soldi finché si è in vita, oppure di darli via poco prima di morire", ha detto Daniel Craig a Candis Magazine. Sicuramente il pensiero del divo è molto profondo e comprensibile, ma chissà cosa ne penseranno i suoi parenti.

Ricordiamo che la star di 007 ha avuto due figlie, la prima Ella, nata nel 1992 dal matrimonio con l'attrice Fiona Loudon e oggi ventinovenne, la più piccola avuta nel 2018 con la sua seconda moglie, l'attrice Rachel Weisz, con la quale Daniel Craig è sposato dal 2011. Magari le mamme terranno da parte qualcosa per le ragazze!

Ricordiamo che 007 No Time To Die uscirà a settembre in Italia, e secondo le nuove indiscrezioni non dovrebbe subire ulteriori rinvii a causa dei costi esorbitanti già accumulati per le numerose campagne marketing.