Daniel Craig nel primo poster ufficiale di 007 No Time To Die

È grazie alla pagina Facebook e al profilo del "fotografo delle star" Greg Williams che possiamo mostrarvi oggi il primo poster ufficiale dell'attesissimo 007 No Time To Die, venticinquesimo film dedicato al James Bond di Ian Fleming diretto da Cary Fukunaga (Maniac, True Detective) e con protagonista Daniel Craig.

Ed è ovviamente proprio l'attore che vediamo nell'elegante e minimalista locandina del film, con un raffinato Craig in smoking nei panni di Bond davanti a un'edificio probabilmente Giamaicano, nazione dove inizierà la storia del nuovo capitolo della saga. Bellissimo il gioco di colori tra nero e azzurro, tra la perfezione dell'abito del protagonista e la decadenza del muro alle sue spalle e ottima anche la composizione, con il titolo si inserisce in modo fantastico nel poster.



Come già riportato, No Time To Die inizierà con un James Bond ritiratosi ormai dal servizio attivo, mentre si gode una meritata vacanza in Giamaica con la compagna Madaleine Swann. La tranquillità dura purtroppo poco, però, perché si presenta alla porta dell'ex-007 l'amico Felix Leiter (Jeffrey Wright) della CIA, chiedendo il suo aiuto. La nuova missione? Salvare uno scienziato rapito e salvare il mondo dai piani di un misterioso villain con in mano spaventose tecnologie.



No Time To Die vede nel cast anche Rami Malek nei panni del villain, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 aprile 2020.