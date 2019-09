Daniel Craig in pausa con una birra in mano sul set materano di 007 - No Time To Die

Continuano incessanti le riprese dell'attesissimo No Time To Die in quel di Matera, una delle meraviglie della nostra Italia dove sono giunti da poco Cary Fukunaga e le star Daniel Craig e Lea Seydoux per girare il venticinquesimo film del franchise dedicato alla spia inglese nata dalla mente di Ian Fleming.

Basta un veloce giro sul profilo Instagram di Fukunaga per capire come alcune delle giornate produttive siano stata benedette da un sole caldissimo, il che ha spinto troupe e cast a correre ai rimedi più dissetanti tra una pausa e l'altra delle riprese. Stesso discorso vale per Craig, che in una nuova foto dal set materano è stato immortalato in costume di scena con una sigaretta quasi finita in bocca e un bel bicchiere di birra ben saldo nella mano sinistra.



Come già riportato, No Time To Die inizierà con un James Bond ritiratosi ormai dal servizio attivo, mentre si gode una meritata vacanza in Giamaica con la compagna Madaleine Swann. La tranquillità dura purtroppo poco, però, perché si presenta alla porta dell'ex-007 l'amico Felix Leiter (Jeffrey Wright) della CIA, chiedendo il suo aiuto. La nuova missione? Salvare uno scienziato rapito e salvare il mondo dai piani di un misterioso villain con in mano spaventose tecnologie.



No Time To Die vede nel cast anche Rami Malek nei panni del villain, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 aprile 2020.