Daniel Craig omaggia Angela Lansbury: 'Un vero onore averla in Knives Out 2'

Come vi abbiamo riportato questa settimana, la compianta Angela Lansbury avrà un cameo in Glass Onion, l'attesissimo sequel di Knives Out prodotto e distribuito in esclusiva da Netflix, e in occasione della premiere del film Daniel Craig ha reso omaggio alla leggendaria Signora in Giallo.

In occasione di un'intervista promozionale sul tappeto rosso del London Film Festival, dove il film è stato presentato in queste ore, l'ex protagonista della saga di 007 ha dichiarato: "Il fatto che sia nel nostro film è un immenso onore per noi, un onore e una fortuna. Che vita incredibile che ha avuto", Anche Rian Johnson si è pronunciato sul cameo di Angela Lansbury in Glass Onion, raccontando che è stato lui a recarsi a casa dell'attrice per girare le scene del film e non lei ad aver raggiunto gli altri sul set. L'autore ha anche ringraziato Stephen Sondheim, anche lui protagonista di un cameo. "Per me non si tratta solo dell'onore di avere entrambi nel film, ma anche del fatto che abbiano deciso di trascorrere con me 10 minuti del loro tempo...è stato davvero un momento speciale".

Oltre ai camei di Angela Lansbury e di Stephen Sondheim, e Daniel Craig di nuovo nei panni dell'investigatore Benoit Blanc, Glass Onion: A Knives Out Mystery include nel cast anche i nuovi co-rotagonisti Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline, Jessica Henwick e Ethan Hawke. La data d'uscita è fissata in esclusiva su Netflix dal 23 dicembre prossimo.

