Daniel Craig è di nuovo James Bond nella nuova immagine di No Time To Die

Dopo averlo visto in azione nel breve teaser di No Time To Die, e in attesa di vedere il trailer ufficiale in arrivo domani, l'agente 007 di Daniel Craig torna a mostrarsi grazie ad una nuova immagine pubblicata in esclusiva da Entertainment Weekly.

Nella foto, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, vediamo in particolare un confronto tra James Bond e la Madeleine Swann interpretata da Léa Seydoux, di ritorno dopo la sua apparizione in Spectre.

"Il film è davvero fantastico" ha detto la produttrice Barbara Broccoli parlando con EW. "Siamo davvero entusiasti. Quando realizziamo questi film ci chiediamo due cose. La prima è 'Quale sarà il viaggio emotivo di Bond?', e in questo film abbiamo dato davvero il massimo su questo punto di vista. L'altra invece è 'Che nemici dovrà affrontare, e cosa sta accadendo nel mondo?' E penso che abbiamo spinto su entrambi i fronti."

Diretto da Cary Fukunaga, a cui è stata affidata la regia del film dopo l'abbandono di Danny Boyle, il film vede anche il ritorno nel cast di Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, e Jeffrey Wright. Tra le new entry, invece, troveremo Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Rami Malek nei panni del villain.

Per rimediare all'attesa del trailer, vi consigliamo di dare un'occhiata agli splendidi character poster di No Time To Die.