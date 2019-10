Daniel Craig è nuovamente James Bond nella prima immagine ufficiale di No Time To Die

A poche ore dall'annuncio della conclusione delle riprese di No Time To Die di Cary Fukunaga, venticinquesimo film del franchise di 007, Empire Magazine ha pubblicato online in esclusiva una primissima immagine ufficiale del film che mostra Daniel Craig nei ben ritrovati panni della spia inglese James Bond.

Lo vediamo in formissima e sanguinante nella foto, con indosso quella che sembra essere una sorta di tuta da lavoro che forse sta usando in qualche missione. Il volto è ferito e alle sue spalle di notano delle gigantesche ruote che contengono delle lunghe funi, tanto che l'immagine nella sua interezza dà l'idea di qualche vibrazione steampunk.



Come già riportato, No Time To Die inizierà con un James Bond ritiratosi ormai dal servizio attivo, mentre si gode una meritata vacanza in Giamaica con la compagna Madaleine Swann. La tranquillità dura purtroppo poco, però, perché si presenta alla porta dell'ex-007 l'amico Felix Leiter (Jeffrey Wright) della CIA, chiedendo il suo aiuto. La nuova missione? Salvare uno scienziato rapito e salvare il mondo dai piani di un misterioso villain con in mano spaventose tecnologie.



No Time To Die vede nel cast anche Rami Malek nei panni del villain, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 aprile 2020.