Daniel Craig non ha alcuna intenzione di lasciare la sua fortuna in eredità ai figli

Nel corso di una recente intervista Daniel Craig, star della saga di 007 James Bond e del recente Cena con Delitto - Knives Out, ha dichiarato che non lascerà il suo patrimonio in eredità ai propri figli.

Craig, che interpreterà la spia di Ian Fleming per l'ultima volta in No Time to Day, una produzione che secondo quanto riferito gli ha fatto guadagnare ben $20 milioni di dollari, parlando con Saga Magazine ha rivelato che non ha intenzione di tramandare la fortuna che ha accumulato nel corso della sua carriera alla propria famiglia: piuttosto, vorrebbe donarla in beneficienza prima di lasciare questo mondo.

"Non voglio lasciare grandi somme di denaro alla prossima generazione. Penso che l'eredità sia una cosa piuttosto sgradevole. La mia filosofia è quella di sbarazzarsene o darla via prima di morire."

Un'uscita che farebbe impallidire la famiglia Thrombey: Craig è padre di Ella, 28 anni, che ha avuto con la sua ex moglie Fiona Loudon; inoltre, nel 2018 ha avuto un figlio con la star di Black Widow vincitrice del premio Oscar Rachel Weisz. Il Daily Mail riporta che il patrimonio di Craig si aggira intorno ai $134 milioni, e dopo che la terza uscita nel ruolo di Bond (Skyfall) l'attore è diventato il più redditizio del franchise, arrivando ad un cachet da $39 milioni per Spectre. Ad oggi, i quattro film di Bond in cui Craig è apparso - Skyfall ($1,1 miliardi), Spectre ($879 milioni), Casino Royale ($594 milioni) e Quantum of Solace ($591 milioni) - hanno incassato oltre $3 miliardi in tutto il mondo.

Ricordiamo che No Time To Die è stato rinviato a novembre a causa del Coronavirus.