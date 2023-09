Daniel Craig non è una bellezza tradizionale? I dubbi durante il casting di Casino Royale

L'abbiamo detto e ripetuto fino allo sfinimento: quella su Daniel Craig in 007 è stata una delle più grosse sviste di critica e fan dei tempi recenti. Lo James Bond uscente fu causa del malcontento di un bel po' di persone quando fu annunciato per Casino Royale, solo per poi smentire anche i dubbi di qualcuno all'interno della produzione.

L'attore che per 007 chiese consiglio a vari agenti segreti, infatti, non convinceva del tutto Martin Campbell: il regista di quello che viene ancora oggi ritenuto uno dei film più riusciti di sempre del franchise temeva infatti che il buon Daniel potesse non corrispondere a quella bellezza classica sulla quale il personaggio di Bond aveva sempre fatto leva.

"La mia unica reticenza su Daniel... Lui è un attore davvero superbo, non c'è mai stato dubbio su questo... Il fatto però era che gente come Sean Connery, Roger Moore e Pierce Brosnan erano dei Bond dall'aspetto molto tradizionale, tutti ragazzi belli, sexy, attraenti per le donne e così via. Daniel era ovviamente più rude e duro, non era una bellezza tradizionale. Ci pensai per un minuto ma, al di là di questo, era assolutamente quello giusto" sono state le parole di Campbell. Meglio che certi dubbi non l'abbiano avuta vinta, no? Prima di Daniel Craig, comunque, anche Sam Heughan fu vicino ad ottenere il ruolo di James Bond.