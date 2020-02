No Time To Die: Daniel Craig e Léa Seydoux protagonisti di un suggestivo poster ufficiale

Dopo il poster IMAX di No Time To Die, ecco arrivare in rete un nuova immagine ufficiale dedicata al nuovo capitolo dell'agente 007 di Daniel Craig, arrivato alla sua ultima apparizione nei panni di James Bond.

Il poster, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, offre un nuovo sguardo al protagonista al fianco di Léa Seydoux grazie ad una splendida immagine in bianco e nero. La foto in questione sembra potrebbe essere stata presa dall'inseguimento in macchina mostrato anche nel trailer di No Time To Die, sequenza che è stata girata in Italia.

In No Time To Die, Bong ha lasciato il servizio attivo per godersi una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace è però destinata a finire quando l'amico Felix Leiter della CIA lo contatta per chiedere il suo aiuto. La missione di salvataggio di uno scienziato si rivelerà molto più insidiosa del previsto, guidando Bond sulle tracce di un misterioso nemico armato di una pericoloso tecnologia.

Diretto da Cary J. Fukunaga, il film è stato scritto dallo stesso regista insieme (tra gli altri) a Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge. Nel cast troveremo anche Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Christoph Waltz e Jeffrey Wright insieme alle new entry Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen e Rami Malek per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 9 aprile.

