Daniel Craig e Lea Seydoux nelle nuove foto dal set di 007 No Time To Die

Continuano le riprese dell'attesissimo No Time To Die in quel di Matera, ed è oggi grazie al Metro.uk che possiamo mostrarvi alcune nuovissime foto dal set del film con protagonisti Daniel Craig nei panni di James Bond e Lea Seydoux in quelli di Madeleine Swann, che fanno il paio con le foto esplosive di 007 diffuse questa mattina.

Come è possibile vedere anche al seguente link, le immagini mostrano i due protagonisti in una passeggiata romantica per i Sassi di Matera, in abiti casul e con tanto di bacio passionale. C'è anche un'immagine dove vediamo un James Bond malmesso, ferito in volto e sanguinante e con il solito abito chiaro che abbiamo imparato ad ammirare in queste settimane di riprese.



Come già riportato, No Time To Die inizierà con un James Bond ritiratosi ormai dal servizio attivo, mentre si gode una meritata vacanza in Giamaica con la compagna Madaleine Swann. La tranquillità dura purtroppo poco, però, perché si presenta alla porta dell'ex-007 l'amico Felix Leiter (Jeffrey Wright) della CIA, chiedendo il suo aiuto. La nuova missione? Salvare uno scienziato rapito e salvare il mondo dai piani di un misterioso villain con in mano spaventose tecnologie.



No Time To Die vede nel cast anche Rami Malek nei panni del villain, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 8 aprile 2020.