Daniel Craig è James Bond per l'ultima volta nel trailer finale di 007 No Time To Die!

Dopo la pubblicazione del nuovo poster ufficiale e la conferma della data di uscita italiana, 007: No Time To Die di Cary Fukungana si mostra nel glorioso trailer finale.

Il filmato, che come al solito potete godervi all'interno dell'articolo, oltre a mostrarsi una succosa anteprima dell'ultima volta di Daniel Craig nei panni dell'iconico James Bond anticipa anche i ruoli delle new entry del franchise Ana de Armas, Rami Malek e Lashana Lynch, rispettivamente la nuova Bond Girl Paloma, il misterioso nuovo villain Safin e la nuova agente 007 Nomi, che ha sostituito Bond dopo che questi si è ritirato a vita privata anni dopo gli eventi di Spectre.

007 No Time To Die è il 25esimo capitolo della saga della spia più famosa della storia del cinema e arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 12 novembre: sarà l'ultimo film con protagonista Craig, che concluderà il suo lungo ciclo narrativo iniziato con Casino Royal e proseguito per quasi quindici anni con Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

Insieme a lui per l'anticipatissimo gran finale anche tantissimi vecchi amici: il cast all-star include infatti anche i ritorni di Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Christoph Waltz e Jeffrey Wright, interpreti rispettivamente di M, Madeleine Swann, Moneypenny, Q, Blofeld e Felix Leiter.