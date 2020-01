Daniel Craig è per sempre James Bond... nello spot di una birra

Cresce l'attesa per No Time to Die, il venticinquesimo film di James Bond che sarà nei cinema ad aprile. Daniel Craig ha detto più di una volta che sarà la sua ultima interpretazione dell'agente 007, ma è probabile che sarà ricordato per sempre per quel ruolo. Gioca su questo anche un nuovo spot che vede protagonista l'attore.

Nel nuovo spot della birra Heineken, infatti, vediamo Daniel Craig, durante una vacanza, salire a bordo di un taxi. Alla fine della corsa, quando la vettura è ormai lontana, si rende conto di aver dimenticato lì il passaporto, lanciandosi in un inseguimento e in una scena d'azione degna - è il caso di dire - di James Bond. Quando, dopo una serie di peripezie, si ritrova davanti la tassista, le dice: "Credo che lei abbia il mio passaporto". La sua laconica risposta è: "Daniel Craig? Bel tentativo, mister Bond."

Lo slogan che chiude il video, infatti, è "Once James Bond, always James Bond" (una volta che sei James Bond, sei per sempre James Bond).

Si susseguono intanto le novità e gli annunci sull'imminente No Time to Die. Ieri è stato annunciato che il main theme del film sarà cantato da Billie Eilish, che a 18 anni sarà così la più giovane cantante in un film di James Bond. Dopo Daniel Craig, invece, secondo i produttori potremo vedere un James Bond di colore ma non una donna.

No Time to Die sarà diretto da Joji Fukunaga (True Detective), su una sceneggiatura scritta insieme, tra gli altri, da una delle rivelazioni della stagione, Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).