Daniel Craig è James Bond in penombra nella nuova immagine di No Time To Die

Daniel Craig è protagonista di una nuova immagine di No Time To Die, il prossimo film della saga di James Bond, dove viene immortalato in penombra. Oltre un decennio dopo aver interpretato per la prima volta 007 in Casino Royale, Daniel Craig si appresta a lasciare per sempre il personaggio con il quale ha convissuto per anni.

E per questa missione finale, Bond affronterà un nuovo nemico, interpretato dalla star premio Oscar per Bohemian Rhapsody, Rami Malek.

Prima di combattere questa nuova minaccia Bond dovrà convinto a tornare in servizio, dopo aver iniziato una pacifica e serena vita in Giamaica.

Total Film in queste ore ha pubblicato una nuova immagine di No Time To Die, che mostra 007 emergere dall'ombra.



La pace raggiunta dal personaggio nel film viene interrotta bruscamente da un suo vecchio amico, Felix Leiter della CIA, che si presenta a Bond chiedendogli aiuto. La missione consiste nel salvare uno scienziato rapito ma presto la vicenda si complica e porta Bond sulle tracce di un uomo misterioso e malvagio, armato con pericolose nuove tecnologie.

Diretto da Cary Fukunaga e scritto da Neal Purvis, Robert Wade e Phoebe Waller-Bridge, No Time To Die comprende nel cast anche Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright e Ana de Armas.

Cary Fukunaga ha anticipato il ruolo di Blofeld nel film mentre abbiamo provato a formulare ipotesi su No Time To Die dopo aver visto il trailer.