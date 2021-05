Daniel Craig esalta il cinema: da Frozen a Il Gladiatore, il suo discorso è emozionante!

La passione per il cinema è ciò che unisce molti di noi, inclusi gli attori che vediamo sul grande schermo. E per celebrare l'esperienza unica e irripetibile della sala, Daniel Craig ha voluto dare il suo contributo con un saggio su Empire Magazine, nel quale rivela tutti (o quasi) i suoi momenti preferiti legati al cinema.

Ora che finalmente i cinema stanno riaprendo le porte in diversi paesi, e non solo in Cina o negli Stati Uniti, possiamo tornare tutti a vivere emozionanti momenti in compagnia di altri spettatori davanti a uno schermo gigante.

Intanto però, lasciamo che sia l'interprete di 007 Daniel Craig a svelarci quali sono alcuni dei suoi ricordi più preziosi legati alla sua esperienza da spettatore in sala, come si legge in un saggio da lui scritto per Empire Magazine.

"L'Incredibile viaggio verso l'ignoto con mia sorella.

Piangere tutte le mie lacrime con L'incredibile avventura.

Ballare per il corridoio lanciando pop-corn in aria con Olivia Newton-John e John Travolta abbagliano tutti sullo schermo.

Nascondersi sotto la poltroncina davanti a me quando Roy Scheider combatteva contro quello squalo.

Neanche provarci ad entrare al cinema per vedere Alien o L'Esorcista.

Stringere forte il bracciolo della poltroncina, folgorato da Blade Runner, la tensione insostenibile.

Rutger Hauer!

Tifare per Roger Moore mentre danzava sopra agli alligatori.

Arrossire davanti a Betty Blue.

Essere colto dalle vertigini guardando Avatar.

Terminator.

Quella dannata enorme barca che è affondata.

La Mummia è uno deu miei preferiti.

Toy Story.

Up.

Per la miseria, Frozen.

Metteteci pure Quei Bravi Ragazzi.

Throw in GoodFellas.

Tutto ciò che è di Alan Parker.

Il Gladiatore.

Daniel Day-Lewis in My Left Foot.

Festen.

Mike Leigh/Haneke.

Ogni film arthouse e ogni cinema arthouse.

The Avengers.

Black Panthers.

Ryan Reynolds in una tutina rossa attillata.

The Piano.

Mio Dio, Holly Hunter!!

E ancora, e ancora, e ancora.

Non finirà mai, e non dovrebbe.

Tutti questi ricordi e queste esperienze sono stati condivisi con dei perfetti sconosciuti; le luci si spengono, il proiettore balugina, discende il silenzio o si alza un grido entusiasta.

A volte le arti necessitano di piccoli rituali per poter risvegliare la magia. Se i film non vengono più mostrati al cinema, ne diminuirà il valore, e per quanto grande possa essere il budget, ogni film diverrà sempre più piccolo.

Le esperienze collettive danno forma alla nostra vita, e anche se sono chiaramente di parte, i film ci uniscono.

Che sia una storia d'amore o una battaglia nello spazio che ho a una decuna di metri, questa viaggia dritta attraverso il mio cuore".