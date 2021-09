Daniel Craig eletto Comandante Onorario della Royal Navy Inglese: 007 celebra su Instagram

Ad una settimana da No Time To Die, la Royal Navy Inglese ha reso omaggio all'attore Daniel Craig insignendolo ufficialmente con la carica di Comandante Onorario.

La Royal Navy è la marina militare britannica, una delle componenti del Naval Service di cui fanno parte anche il Royal Naval Reserve e il corpo dei Royal Marines e il Royal Naval Reserve. Le sue origini risalgono addirittura al XVI secolo, cosa che ne fa la più antica delle tre principali forze britanniche, e per questo è anche nota come Senior Service. Come potete vedere in calce all'articolo, Daniel Craig è stato insignito del prestigioso titolo onorario: "Daniel Craig è stato nominato Comandante Onorario della Royal Navy. Il comandante Craig ha dichiarato: 'Sono davvero privilegiato e onorato di essere nominato comandante onorario nel servizio senior'" si legge nel comunicato pubblicato su Instagram dall'account ufficiale della saga cinematografica di 007.

Il 2021, insomma, si sta rivelando sempre di più come l'anno di Daniel Craig: qualche mese fa la star è diventata l'attore più pagato del mondo grazie all'accordo con il servizio di streaming on demand Netflix per i due sequel di Knives Out - Cena con delitto, entrambi scritti e diretti nuovamente da Rian Johnson. La prossima settimana arriverà poi l'attesissimo No Time To Die, venticinquesimo episodio della serie di 007 nonché quinta e ultima volta di Daniel Craig nei panni di James Bond.

E allora congratulazioni a Daniel Craig, spia al servizio di sua Maestà e, da oggi, anche Comandante Onorario della Royal Navy.