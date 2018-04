Daniel Craig conferma che Bond 25 sarà il suo prossimo film

Daniel Craig ha finalmente confermato che Bond 25 sarà il suo prossimo film. L'attore britannico ha debuttato nel ruolo dell'agente 007 nel film Casino Royale del 2006, per la regia di Martin Campbell, e ha ripreso il ruolo nei tre sequel successivi. L'ultima apparizione risale al 2015, in Spectre, diretto da Sam Mendes.

Spectre non ha però riscontrato un grande successo a livello internazionale e i produttori si aspettano che il venticinquesimo capitolo di uno dei franchise più longevi della storia del cinema rimetta a posto le cose.

Per ottenere questo risultato sono diverse le cose che cambieranno nel film che segnerà probabilmente l'addio al personaggio da parte di Craig. Finora, gli sceneggiatori Neal Purvis e Robert Wade si sono occupati degli script dei film di Bond da Il mondo non basta (1999) e dovrebbero scrivere anche la sceneggiatura di Bond 25. Tuttavia è stato riportato che lo sceneggiatore di Trainspotting, John Hodge, sta lavorando ad una sceneggiatura del film separata, che potrebbe essere utilizzata da Danny Boyle per le riprese del film. Riprese che potrebbero iniziare già quest'anno, se la sceneggiatura venisse approvata. Dietro al ritorno di Daniel Craig nel ruolo si era creato un alone d'incertezza. Dopo Spectre, l'attore sembrava esitante nel tornare a rivestire i panni di Bond; ma ora tutto sembra sistemato e presto rivedremo Craig nel ruolo più importante della sua carriera.

Daniel Craig ha partecipato recentemente ad un'asta, a cui ha venduto la sua Aston Martin. E parlando con Associated Press all'evento, Craig ha confermato che Bond 25 sarà davvero il suo prossimo film. Quando gli è stato chiesto del coinvolgimento di Danny Boyle come regista, Craig ha sorriso e ha detto:"Vedremo, vedremo".

Anche se poteva essere ovvio per molti che Daniel Craig sarebbe ritornato in Bond 25, la cautela sua e dei produttori sulla conferma della sua partecipazione al film aveva messo qualche dubbio in testa ai fan.

Poco dopo la notizia di Danny Boyle alla regia di Bond 25, il regista ha confermato che sta attualmente lavorando ad un copione con John Hodge, ma che prima ha in cantiere un progetto con Richard Curtis, sul quale si sta concentrando. Nel caso lo script di Boyle e Hodge non venisse accettato, si tornerà alla sceneggiatura di Purvis e Wade, a questo punto con un nuovo regista al timone.

Tralasciando per un attimo il cast, sorgono domane anche sullo Studio che distribuirà il film; il contratto con Sony Pictures e MGM è scaduto con Spectre, e ora le trattative sono in corso. Se la MGM dovesse essere venduta, chi l'acquisirebbe potrebbe ottenere i diritti per Bond 25. Ancora una volta il futuro del franchise è nebuloso. Ma una cosa è certa: nel prossimo film Daniel Craig sarà ancora James Bond.