Daniel Craig compie 55 anni: 'James Bond? Dopo le critiche ho dato il 115%'

Sono 55 candeline oggi per Daniel Craig: l'attore britannico, nato Chester il 2 marzo del 1968, è stato forse colui che più di chiunque altro, dopo sua maestà Sean Connery, ha saputo dare una propria, riconoscibilissima impronta al personaggio di James Bond. Non tutti, però, pensavano che il buon Daniel fosse la scelta giusta.

Difficile ricordarlo dopo i successi di film come Casino Royale, Skyfall e No Time to Die, ma l'annuncio di Craig come James Bond non fu accolto particolarmente bene da buona parte dell'opinione pubblica e della critica, per le quali l'attore già visto in The Pusher, Tomb Raider ed Era Mio Padre non aveva le carte in regola per succedere al suo predecessore Pierce Brosnan.

Critiche feroci che giunsero ovviamente alle orecchie del diretto interessato, che ancora oggi ricorda: "Non mi aspettavo quell'ondata di critiche. Uno le incassa, non puoi farci molto. Ma se sin dall'inizio avevo provato a dare il 110% per Bond, dopo tutto quel trambusto ho probabilmente cominciato a dare il 115%".

Non poteva esserci reazione migliore, non trovate? I risultati, d'altronde, hanno dato ragione a Craig: il suo 007 è, ad oggi, uno dei più apprezzati della storia del franchise. Anche voi eravate scettici sulla sua riuscita? Fatecelo sapere nei commenti! Proprio Daniel Craig, intanto, ha recentemente commentato i rumor su Aaron Taylor-Johnson come nuovo James Bond.