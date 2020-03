Daniel Craig commenta la maledizione di No Time to Die: 'Sono inc****ato'

In No Time to Die Daniel Craig tornerà a interpretare, per la quinta e ultima volta, il ruolo di James Bond. L'uscita dell'attesissimo film, come sappiamo, è slittata a novembre a causa del diffondersi del Coronavirus, suscitando anche l'ironia del Saturday Night Live. La gestazione del film è stata però ricca di contrattempi anche prima del virus.

Daniel Craig, in ogni caso, non ha nulla da rimproverarsi e ha lavorato duro per il film, anche nelle vesti di produttore. Ed è per questo che in un'intervista su GQ ha raccontato tutto il suo disappunto, parlando apertamente di "maledizione".

"Mi fa inc***are. Mi viene da dire, Smettetela di maledire il nostro film. E comunque, stiamo facendo del nostro meglio."

Il 52enne attore stava partecipando al tour stampa di No Time to Die quando è stata presa la decisione di rinviarne l'uscita. La macchina della promozione e del marketing del film, diretto da Cary Joji Fukunaga, stava funzionando ormai a pieno regime, e l'apparizione al Saturday Night Live e l'intervista a GQ sono state confermate.

Il mese di novembre è tradizionalmente più consono all'uscita di un film di James Bond, e la Eon Productions punta ovviamente a un grande successo al botteghino. Il ritardo di No Time to Die potrebbe giovare al box office, ma allo stesso tempo pone altre questioni di cui si dovrà tener conto, come le uscite di altri film potenzialmente "concorrenti" nello stesso periodo.