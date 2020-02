Dopo Daniel Craig, chi sarà il prossimo James Bond? Ecco cosa ne pensa Billie Eilish

Dopo 14 anni di onorato servizio al MI6, agenzia spionistica britannica, da qui ad appena due mesi l'attuale James Bond andrà in pensione: No Time To Die sarà l'ultimo film del franchise per Daniel Craig e, a pochi giorni dalla data d'uscita, c'è chi già pensa al prossimo attore che vestirà i panni dello 007. Ecco cosa ha dichiarato Billie Eilish.

Dopo aver incantato il pubblico dei BRIT Awards di Londra, la più giovane Bond singer di sempre parla con disarmante schiettezza anche del futuro della saga cinematografica nata dalla penna di Ian Fleming:

"Onestamente, Michael B. Jordan sarebbe perfetto: spaccherebbe come James Bond.", ha dichiarato ai microfoni di Capital FM, aggiungendo poi che le piacerebbe vedere il protagonista di Black Panther interpretare un personaggio dall'accento britannico.

La canzone cardine della colonna sonora di No Time To Die, dal titolo omonimo, è stata resa nota la scorsa settimana ed è stata registrata dalla giovanissima cantante e da suo fratello Finneas. Con questa performance Eilish entra a pieni diritto nella storia del cinema insieme alle altre Bond singer venute prima di lei, tra le quali ricordiamo Adele e Madonna.

In un'altra intervista la coppia di fratelli ha raccontato come il brano sia stato registrato nell'angusto spazio del loro bus durante una tournée negli Stati Uniti e di come, nonostante la tensione di confrontarsi con i recedenti artisti e la storia ormai quasi settantennale di 007, il brano sia quasi venuto da sé.

Distribuito dalla Universal Pictures, No Time To Die uscirà nelle sale italiane il prossimo 9 aprile: per altre curiosità scoprite tutte le location italiane del venticinquesimo James Bond e gli esorbitanti prezzi della prima a Montecarlo .