Daniel Craig ha bocciato una precedente versione di No Time To Die di Billie Eilish?

Ogni film di 007<(b> ha bisogno di un pezzo degno a fargli da colonna sonora, e gli esempi certo non mancano: dalla doppietta di Shirley Bassey (Goldfinger, 1966 e Diamonds Are Forever, 1971) alla celebre Live and Let Die di Paul McCartney & Wings (1973), ma anche l'ottima Skyfall di Adele (2012). Per No Time To Die tocca dunque a Billie Eilish.

La giovanissima artista statunitense ha già riscosso parecchi consensi con il suo pezzo omonimo al titolo del film: No Time To Die è stata composta nelle cuccette del bus del tour insieme al fratello Finneas, e sembra aver incontrato il gradimento anche dello stesso Daniel Craig che, però, inizialmente potrebbe aver avuto qualche riserva.

Nel corso di un'intervista, infatti Billie e Finneas hanno parlato dell'importanza che il parere di Craig ricopre nell'approvazione del pezzo da parte della produzione. "Beh, evidentemente gli è piaciuta" ha quindi ipotizzato Finneas, con la sorella che ha però aggiunto un "Sì, adesso" che dà adito a qualche pensiero. Che la prima versione di No Time To Die non sia andata particolarmente a genio al buon Daniel?

In ogni caso, Craig è pronto ad appendere al chiodo gli abiti da agente segreto di sua Maestà: la stessa Billie Eilish ha detto la sua su chi potrebbe ereditare il ruolo di 007 dopo No Time To Die.