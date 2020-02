Daniel Brühl star del remake di All Quiet On The Western Front

Daniel Brühl produrrà e reciterà nel remake del film di Lewis Milestone, All'Ovest niente di nuovo (All Quiet On The Western Front), che vinse il premio Oscar al miglior film nel 1930. Il film era basato sul romanzo di Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, uno dei manifesti letterari dell'antimilitarismo.

La storia di All Quiet The Western Front segue le vicende di Paul Baumer, uno studente tedesco che viene ispirato all'arruolamento dal suo patriottico insegnante, e del suo gruppo di amici mentre assistono in prima persona alle atrocità della guerra. Nel tempo, il danno fisico e psicologico inflitto dalla Prima Guerra Mondiale ha un impatto crudele su Baumer, che vede morire uno ad uno i suoi amici finché rimane l'unico in vita.



Alla fine il destino di Paul è segnato ma non prima di diventare completamente insensibile alla perdita di vite umane, compresa la sua. Il remake arriva sulla scia del successo di un film bellico come 1917 di Sam Mendes, dramma sulla Prima Guerra Mondiale realizzato in un unico piano sequenza e vincitore del Golden Globe al miglior film drammatico.

Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, il remake è in lavorazione con la sceneggiatura curata da Ian Stokell e Lesley Paterson. Il film sarà girato interamente in tedesco, secondo quanto dichiarato da Edward Berger:"All Quiet The Western Front potrebbe essere ambientato nel 1918 ma parla direttamente ai nostri tempi e ai toni di divisione dei discorsi odierni; è un film fisico, viscerale e molto moderno che non è mai stato raccontato dal punto di vista del mio Paese e non è mai stato trasformato in un film in lingua tedesca. Ora abbiamo la possibilità di realizzare un film contro la guerra che toccherà davvero il nostro pubblico". Nel 2014 si parlava di un remake di All Quiet The Western Front diretto da Roger Donaldson ma poi il progetto venne accantonato.

Daniel Brühl interpreterà il Barone Zemo in The Falcon and The Winter Soldier del Marvel Cinematic Universe.