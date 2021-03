Daniel Bruhl: quali sono i film che lo hanno reso famoso?

Negli ultimi anni ci siamo abituati a vedere Daniel Bruhl principalmente nei panni del Barone Zemo del Marvel Cinematic Universe: l'attore tedesco ha però dato prova del suo talento in molti altri film nel corso della sua carriera, partendo dalle piccole produzioni tedesche per arrivare al successo mondiale.

Ne ha fatta di gavetta in Germania l'attore classe 1978, che nel 2003 riuscì ad affacciarsi per la prima volta al successo su scala mondiale grazie a Good Bye, Lenin!, il film che lo vedeva nei panni di un ragazzo deciso a far credere alla madre uscita da un coma che la caduta del muro di Berlino non fosse mai avvenuta.

Da lì a qualche anno per il nostro, che ha recentemente parlato del ritorno del suo Barone Zemo in The Falcon and the Winter Soldier, si aprono dunque le porte di Hollywood: è il 2007 quando lo troviamo nel cast di The Bourne Ultimatum, mentre il 2009 è l'anno dell'esplosione definitiva grazie a Quentin Tarantino e al suo Bastardi Senza Gloria.

Tra un film Marvel e l'altro, nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo quindi visto il nostro Daniel in produzioni come Rush e The Cloverfield Paradox, mentre prossimamente lo ritroveremo sul grande schermo in The King's Man - Le Origini. Una carriera, insomma, tutt'altro che priva di soddisfazioni: voi, intanto, fateci sapere nei commenti in quale ruolo avete maggiormente apprezzato il talento di Daniel Bruhl.