Daniel Bruhl è convinto che il suo Zemo tornerà nel Marvel Cinematic Universe

Secondo gli appassionati, ildi, visto in Captain America: Civil War , è uno dei villain meglio riusciti dell'intero franchise, in grado di mettere contro i Vendicatori e farli affrontare tra loro.

Alla fine di Captain America: Civil War, Zemo viene catturato da Pantera Nera ed arrestato da Everett K. Ross. Insomma, un suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe è tutt'altro impossibile.

E Daniel Bruhl, parlandone in una nuova intervista, ha spiegato di sperare di poter tornare ad interpretare Zemo in uno dei prossimi film della saga: "Si, lo spero. Ho sempre detto che loro non mi hanno ucciso, il che è sempre un buon segno. Anche se sapessi qualcosa [su un suo ritorno, nb.], non mi sarebbe permesso parlarne. Ma di nuovo, sono molto contento che non mi abbiano ucciso e che sia stato fermato da Pantera Nera e sia finito in prigione. Sono sicuro che prima o poi finirà per uscire da quella prigione.".

Bruhl è il secondo attore, in poco tempo, il cui personaggio nel Marvel Universe è sopravvissuto ed è attualmente in prigione, ad aver espresso il desiderio di poter tornare. Qualche settimana fa, il premio Oscar Sam Rockwell aveva auspicato la medesima cosa per il suo Justin Hammer.