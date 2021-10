Dangerous, ecco il trailer dell'action thriller con Mel Gibson e Scott Eastwood

Lionsgate pubblicato il trailer di Dangerous, un nuovo film thriller poliziesco diretto da David Hackl in uscita con Mel Gibson, Scott Eastwood e Tyrese Gibson protagonisti che promettono molta azione alla ricerca di un fratello scomparso.

La pellicola seguirà l'ex detenuto e sociopatico riformato Dylan Forrester (Scott Eastwood) che sta cercando di scontare tranquillamente la sua libertà vigilata, con l'aiuto di una fornitura costante di antidepressivi e del suo eccentrico psichiatra (Mel Gibson). Ma quando suo fratello muore in circostanze misteriose, Dylan rompe la libertà vigilata e, con un tenace agente dell'FBI (Famke Janssen) sulle sue tracce, va a scoprire la verità. Una banda di mercenari armati fino ai denti vuole qualcosa che il fratello di Dylan stava nascondendo, e Dylan avrà bisogno di tutta la sua astuzia e abilità tattiche per sopravvivere in questo thriller ricco di azione con Kevin Durand e Tyrese Gibson.



David Hackl in precedenza ha diretto Saw V, la sceneggiatura di Dangerous è stata affidata a Chris Borrelli. Il cast di Dangerous è stato annunciato un anno fa ed è pieno di volti familiari, tra cui Eastwood (Fast & Furious 8), Kevin Durand (X-Men Origins: Wolverine), Famke Janssen (X-Men), Mel Gibson (Braveheart) e Tyrese Gibson (Fast & Furious 8). Dangerous uscirà nei cinema e sui servizi On Demand il 5 novembre 2021, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo trailer!



Presto vedremo Mel Gibson in The Continental, la serie spin-off del franchise di successo John Wick con protagonista Keanu Reeves.